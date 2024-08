Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: ergänzende Pressemeldung zu schwerem Verkehrsunfall Verkehrsunfall mit vier Schwerverletzten

Büchel/ Alflen, B 259 (ots)

Am heutigen Dienstag, 13.08.2024, gegen 14:14 Uhr kam es auf der B 259, kurz hinter der Einmündung zur L 52 in Fahrtrichtung Ulmen gesehen, zu einem schweren Verkehrsunfall. Der allein im Fahrzeug befindliche Verkehrsunfallverurscher fuhr mit seinem PKW aus Richtung Büchel in Fahrtrichtung Ulmen. Kurz hinter der Einmündung L 52 kam er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und streifte den entgegenkommenden LKW seitlich. Durch den Anstoß wurde der PKW nach rechts abgewiesen. Vermutlich durch schnelles Gegenlenken wurde der PKW nun nach links, wieder auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte hier mit einem hinter dem LKW fahrenden PKW frontal. Neben dem Unfallverurscher wurden in dem geschädigten PKW drei Personen zum Teil schwerst verletzt. Zur Versorgung und Abtransport der schwerverletzten Personen waren drei Rettungshubschrauber und Notarztwagen im Einsatz. Die Bergung wurde durch die Feuerwehren aus Lutzerath, Ulmen und Alflen geleistet. Teilweise mussten die Personen mit der Rettungsschere befreit werden. Die B 259 bleibt bis auf Weiteres für die Unfallermittlungen und die Auräumarbeiten gesperrt.

