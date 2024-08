POL-PDMY: Brand zweier Firmenkomplexe im Industriegebiet Hönningen (Pressenachtragsmeldung)

Cochem (ots) - In der Zeit von Freitag bis Sonntag, 09.-11.08.2024, wurde in Cochem in der Endertstrasse aus einem Hof ein E-bike, Cube Reaction Performane, grau, entwendet. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert. Außerdem war die Kette an dem Fahrrad gerissen, so dass das Fahrrad nicht gefahren werden konnte. Wer kann Hinweise geben? Meldungen an die Polizei Cochem, 02671 9840 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cochem Pressestelle Telefon: 02671 9840 ...

