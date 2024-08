Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Oldtimer

Mayen (ots)

In der Nacht zum Samstag, dem 10.08.2024, kam es in der Gemeinde Welcherath zum Diebstahl eines hochwertigen Porsche 911 aus den siebziger Jahren. Die unbekannten Täter versuchten zudem, ein weiteres Fahrzeug aufzubrechen, was aber nicht gelang. In beiden Fällen wurden die vor den Anwesen geparkten Pkw durch Unbekannte angegangen und hierbei besondere Diebstahlsicherungen teilweise überwunden.

In Adenau kam es auf dem Parkplatz eines Beherbergungsbetriebes zu einem weiteren Versuch ein klassisches Fahrzeug zu entwenden, was glücklicher Weise nicht gelang.

Anlässlich der Veranstaltung des Oldtimer-Grand-Prix am Nürburgring, rät die Polizei Adenau den Besuchern zur besonderen Vorsicht.

Hinweise zu Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Diebstählen von Kraftfahrzeugen nimmt die Polizei Adenau unter der 02691-9250 entgegen.

