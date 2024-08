POL-PDMY: --Presseerstmeldung-- Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad

Mayen (ots) - Am Freitagvormittag, 09.08.2024 kam es in der Straße "Wasserpförtchen" in Mayen zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter beige/goldfarbener Mercedes durch einen bislang unbekannten, vermutlich blauen, PKW beschädigt. Der bislang unbekannte PKW kollidierte beim rückwärtigen Rangieren mit dem geparkten Fahrzeug. Der Mercedes wurde dabei an der linken vorderen ...

