Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Tankstelle- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

In der zurückliegenden Nacht, gegen 01.45 Uhr, begaben sich vier bislang unbekannt gebliebene männliche Personen zu einer Tankstelle in der Ichtershäuser Straße. Sie drangen gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und entwendeten anschließend Bargeld in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Die Täter flüchteten in der weiteren Folge mit einem Pkw, vermutlich einem silberfarbenen Audi mit dem Kennzeichenfragment "KÜN-**-***, in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise zu den Tätern, dem Fahrzeug oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0242279/2023) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell