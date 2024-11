Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss - Renault durchbricht Zaunelemente

Bild-Infos

Download

Rödinghausen (ots)

(jd) Eine Anwohnerin der Straße Burkamp hörte am Freitag (1.11.), gegen 21.45 Uhr ein lautes Geräusch und sah draußen nach der Ursache. Dabei bemerkte die Frau eine Schneise der Verwüstung in ihrem Vorgarten, in dem sie dann auch noch ein demoliertes Auto feststellte. Die Frau alarmierte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten trafen auf einen 39-jährigen Mann aus Rödinghausen, der deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Nach ersten Ermittlungen verlor er im Bereich einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Renault und durchbrach zunächst diverse Zaunelemente und ein Tor, ehe er in besagtem Vorgarten zum Stillstand kam. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der 39-Jährige zur Bünder Wache gebracht. Hier wurde sein Führerschein sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde untersagt. Es entstand ein Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell