Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen (L1110): Zusammenstoß zweier Fahrzeuge mit drei Verletzten

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer und eine leicht verletzte Person sowie etwa 14.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitagabend gegen 18:40 Uhr auf der Stammheimer Straße (L1110). Nach bisherigen Ermittlungen fuhr eine 36-Jährige von Stuttgart-Stammheim kommend in Richtung Möglingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die 36-Jährige mit ihrem Seat Arosa in den rechten Grünstreifen, kam ins Schleudern und geriet daraufhin auf die Fahrspur der ordnungsgemäß entgegenkommenden 20-jährigen Alfa Romeo Lenkerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Alfa Romeo wurde durch den Aufprall in den Grünstreifen gewiesen und kam dort zum Stehen. Die 36-Jährige sowie deren 42-jähriger Beifahrer wurden durch den Aufprall schwer verletzt und kamen beide in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt und kam zur medizinischen Versorgung ebenfalls in ein Krankenhaus. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Stammheimer Straße bis 22:07 Uhr voll gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Rettungsdienst hatte 3 Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die Feuerwehr Möglingen war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte zehn Streifenbesatzungen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell