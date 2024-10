Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn, Stuttgarter Straße (L1208): Fahrzeug überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 09.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Ortsausgang Steinenbronn in Fahrtrichtung Leinfelden. Eine 82-jährige Pkw-Lenkerin verlor aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über ihren Pkw VW Polo und fuhr auf die rechte Leitplanke auf. Hierdurch überschlug sich ihr Fahrzeug und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro. Die Straße musste bis gegen 11:00 Uhr für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

