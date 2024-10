Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gülstein: Mehrfamilienhaus und Scheune in Brand geraten - Sachschaden im siebenstelligen Bereich

Ludwigsburg (ots)

Ein vermutlich siebenstelliger Sachschaden ist die Bilanz eines Brandes, der in der Nacht zum Freitag (18.10.2024) in Gültstein aus noch unbekannter Ursache ausbrach. Gegen 03.20 Uhr meldete ein Anwohner der Hirsauer Straße, dass das Nachbarhaus in Flammen stünde. Hierbei handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus. Dicke Rauchschwaden waren über weite Strecken sichtbar. Die insgesamt sechs Bewohnerinnen und Bewohner des betreffenden Hauses konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auch auf mindestens eine angrenzende Scheune über. Pferde, die dort untergebracht sind, konnten durch Anwohner befreit werden. Mehrere Wohngebäude, die sich ebenfalls in direkter Nachbarschaft zum Brandort befinden, wurden evakuiert. Insgesamt waren etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohner betroffen. Eine Sammelstelle für diese Personen wurde im Rathaus in Gültstein eingerichtet. Während der Einsatzmaßnahmen musste der Brandort absperrt werden. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Drehleiter war ebenfalls eingesetzt. Gegen 06.40 Uhr konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ins Innere des Hauses vordringen und es auf noch vorhandene Glutnester überprüfen. Das Mehrfamilienhaus sowie die Scheune wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Ein Übergreifen auf angrenzende Wohngebäude konnte von der Feuerwehr verhindert werden. Die Gebäude wurden jedoch teilweise von den Flammen beschädigt. Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner wurden durch das zuständige Ordnungsamt untergebracht. Verletzte gab es nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen keine. Die Ortsdurchfahrt ist im Bereich Tailfinger Straße und Kappstraße derzeit noch gesperrt. Des Weiteren ist auch die Brandörtlichkeit weiterhin abgesperrt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sowie die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an.

