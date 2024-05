Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Anstrengende Woche für die Feuerwehr Stockach

Stockach (ots)

In der Kalenderwoche 18 wurde die Feuerwehr Stockach bereits 5 mal alarmiert. Am 30.04.2024 wurde um 14:03Uhr die Feuerwehr Stockach zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage bei der Sonnenlandschule alarmiert. Noch während die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Abteilung Kernstadt auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus waren, wurde erneut alarmiert. Aufgrund einer Rückmeldung aus der Schule, wurde das Ereignis als Feuer in einer Schule eingestuft, was weitere zusätzliche Einsatzkräfte alarmierte. So wurde neben der Abteilung Kernstadt auch die Abteilung Mahlspüren im Hegau, sowie zahlreiche weitere Kräfte des Roten Kreuzes alarmiert. Nach der ersten Erkundung durch die Feuerwehr konnte Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um angebranntes Essen und das Gebäude war vorbildlich vollständig geräumt worden. Somit bestand keine Gefahr für die Personen und der Einsatz konnte bereits nach einer halben Stunde beendet werden. Bereits um 15:23 Uhr wurden wieder Kräfte der Feuerwehr Stockach alarmiert. Aufgrund eines gemeldeten Feuer in der Anschlussunterbringung in Bodman wurden die Abteilung Espasingen sowie die Drehleiter die in der Abteilung Kernstadt stationiert ist angefordert. Während sich die freiwilligen Einsatzkräfte noch auf dem Weg zum Feuerwehrhaus befanden, als ein weiterer Einsatz gemeldet wurde. So wurden die weiteren Kräfte um 15:27 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Gemeinschaftsunterkunft Goethestraße alarmiert. Bei beiden Einsätzen handelte es sich erneut um angebranntes Essen, weshalb beide Einsätze bereits nach 30 Minuten abgearbeitet waren. Am 02.05.2024 wurden um 07:59 Uhr die Abteilungen Kernstadt, Wahlwies und Espasingen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in ein Industriebetrieb alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass diese Auslösung aufgrund von Wasserdampf erfolgte. Knappe zwei Stunden später wurde die Abteilung Kernstadt erneut alarmiert. Diesmal zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft in der Zoznegger Straße. Hier war der auslöse Grund ebenfalls vermutlich angebranntes Essen. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten ebenfalls abgeschlossen werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell