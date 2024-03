Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Kaminbrand bei einem Einfamilienhaus.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Am 23.03.2024 wurde die Freiwillige Feuerwehr Stockach Abteilung Kernstadt zu einem Kaminbrand alarmiert. Am Einsatzort angekommen, waren Flammen aus dem Schornstein sichtbar. Mit dem hinzugerufenen Schornsteinfeger wurde der Kamin ausgeräumt und von dem Glanzruß befreit. Hierzu wurde ein Atemschutztrupp mit der Drehleiter an den Schornstein herangebracht. Anschließend konnte dieser mit Schornsteinfegerwerkzeug den Schornstein reinigen. Der brennende Ruß wurde nach draußen gebracht und abgelöscht. Nach ca. einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren vier Fahrzeuge besetzt mit 15 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell