Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Freiberg am Neckar-Beihingen: drei Tatverdächtige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Drei Männer im Alter von 19, 39 und 55 Jahren befinden sich seit Sonntagnachmittag (13.10.2024) in Untersuchungshaft, da sie im Verdacht stehen, in den Tagen zuvor in Freiberg am Neckar, im Stadtteil Beihingen in ein landwirtschaftliches Gebäude eingebrochen zu sein.

Ein 46 Jahre alter Scheunenbesitzer hatte am Samstagmittag (12.10.2024) einen Einbruch in sein Scheunenteil im Hasenackerweg bemerkt. Es waren unter anderem ein Stromaggregat, eine Kabeltrommel sowie Werkzeuge und Maschinen im Wert von rund 2.000 Euro entwendet worden. Bei der folgenden Absuche in der näheren Umgebung konnten mehrere Koffer mit Diebesgut in Gebüschen aufgefunden werden. Die Koffer konnten drei rumänischen Leiharbeitern zugeordnet werden, deren Abreise für Samstagabend geplant war. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die drei Tatverdächtigen am Sonntag einem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen die Tatverdächtigen, setzte diese in Vollzug und wies sie in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Ermittlungen dauern an.

