Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: 50-jähriger Radfahrer von Gelenkbus überholt und gestreift

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Erdmannhausen und Affalterbach auf der Kreisstraße 1603 ereignete sich am Mittwoch (16.10.2024) gegen 08.35 Uhr eine Unfallflucht, an dem ein Gelenkbus und ein 50 Jahre alter Fahrradfahrer beteiligt war. Der Fahrradfahrer war in Richtung Affalterbach unterwegs, als er etwa mittig der Strecke von dem Bus überholt wurde. Als der unbekannte Busfahrer wieder einscherte, touchierte er aus noch unbekannter Ursache den Lenker des Fahrrades und der 50-Jährige stürzte in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Der Busfahrer setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort. Durch den Unfall erlitt der Radler leichte Verletzungen und musst vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bisher ist bekannt, dass der Gelenkbus rot gewesen sein soll und auf der hinteren Anzeigetafel "FMO" gestanden habe. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

