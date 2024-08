Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Radfahrer verletzt

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 21.08.2024, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Saalfeld, sodass die Ermittler nun Zeugen suchen. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad gegen 21:30 Uhr den Radweg von Obernitz kommend in Richtung Saalfeld entlang. Im Kreuzungsbereich der Kulmbacher Straße (B85) und Südstadtbrücke beabsichtigte der Mann, geradeaus die Fahrbahn zu überqueren um seine Fahrt auf dem gegenüberliegenden Radweg in Richtung Bahnhof fortzusetzen. Aus Richtung Unterführung "An der Bahn" kommend, bog ein bislang unbekannter PKW-Fahrer mit seinem Auto nach links in Richtung Freibad ab und stieß hierbei mit dem überquerenden Fahrradfahrer zusammen. Dadurch kam der 54-Jährige zu Fall und wurde verletzt. Beim Unfallflüchtigen soll es sich um einen bislang unbekannten Fahrer eines dunklen PKW gehandelt haben. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0217587 entgegen.

