LPI-SLF: Kind durch Hundebiss schwer verletzt

Oppurg (ots) - Am Montag, gegen 16.30 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades in Oppurg den Schweinitzer Weg. Hier geriet er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden 86-jährigen Fahrer eines PKW zusammen. Der Jugendliche zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr