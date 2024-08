Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vermeintlicher Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Bad Blankenburg (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.40 Uhr, meldete sich ein aufmerksamer Bürger bei der Polizei. Er gab an, dass in einem Bürogebäude in Bad Blankenburg In der Warfe Taschenlampen wahrzunehmen sind und er vermute einen Einbruch. Mehrere Polizeibeamte begaben sich sofort zum Einsatzort und umstellten zunächst das Gebäude. Im Laufe der folgenden polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit den Eigentümern / Mietern, konnte gegen 22.10 Uhr Entwarnung gegeben werden. Der vermeintliche Einbrecher stellte sich als beleuchtetes Reinigungsgerät / Wischroboter heraus, welcher ordnungsgemäß seine Arbeit verrichtete.

