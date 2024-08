Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waldbrand in Pößneck: Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Saalfeld ermittelt

Pößneck (ots)

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch kam es in Pößneck zu einem größeren Waldbrand, der viele Feuerwehr- und Polizeikräfte beschäftigte. Kurz nach 22 Uhr bemerkten Passanten in einem Waldstück im Bereich "Ratsberg" einen Feuerschein, welcher sich nachträglich als Waldbrand mit einer Ausdehnung von bis zu 6000 qm darstellte. Die genaue Höhe des Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Bis in den Mittwochvormittag bekämpften Kameraden der Feuerwehr Glutnester. Auch der Polizeihubschrauber war zum Zwecke der Lokalisierung und Prüfung des Brandes eingesetzt. In den zurückliegenden Tagen kam es in Pößneck zu mehreren, teils kleineren, Bränden. Sodann wird ein Zusammenhang mit dem aktuellen Brandgeschehen geprüft, der Brandursachenermittler der KPI Saalfeld befand sich im Einsatz. Hinweise auf eine Ursache liegen bislang nicht vor, eine fahrlässige oder gar vorsätzliche Brandstiftung kann momentan weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang nehmen die Ermittler der KPI Saalfeld unter Nennung der Vorgangsnummer 0223533 telefonisch (03672- 417 1464) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell