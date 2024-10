Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannter wirft Böller in Briefkasten

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der am Mittwoch (16.10.2024) zwischen 11.00 Uhr und 16.00 Uhr einen brennenden Böller in einen Briefkasten eines Hauses im Veilchenweg in Großbottwar warf. Neben dem Briefkasten selbst wurde auch die Hauswand durch Rußantragungen in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.

