LPI-SLF: Fahrradfahrer stößt mit Transporter zusammen

Saalburg-Ebersdorf (ots)

Ein Fahrradfahrer stieß am Dienstagnachmittag mit einem Transporter in Saalburg-Ebersdorf zusammen und verletzte sich dadurch. Der 14-Jährige fuhr mit seinem Rad die Postgasse in Richtung Hauptstraße. Mutmaßlich aufgrund technischer Schwierigkeiten am Fahrrad konnte der Junge während einer Gefälle-Fahrt nicht rechtzeitig bremsen und stieß gegen einen Transporter, der sich auf der Hauptstraße befand. Am Fahrzeug sowie dem Fahrrad entstand Sachschaden, der Junge wurde glücklicherweise nur leichtverletzt und in der Folge vom Rettungsdienst behandelt.

