Klein Nordende - Polizei unterbindet rasante und rücksichtslose Trunkenheitsfahrt - Polizei sucht mögliche Geschädigte oder Zeugen

Am frühen Donnerstagmorgen (04.01.2024) ist es in der "Westerstraße" in Elmshorn bis zum "Sandweg" in Klein Nordende zu einer rasanten und rücksichtslosen Trunkenheitsfahrt mit gefährlichen Fahrmanövern gekommen, die durch aufmerksame Einsatzkräfte der Polizei in Elmshorn unterbunden werden konnte.

Gegen 01:30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein grauer Peugeot auf, der mit einer schlangenlinienförmigen Fahrweise fuhr und hierbei auch wiederholt auf den Gegenfahrstreifen kam. Des Weiteren missachtete der Fahrzeugführer die örtlich vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten und fuhr unter anderem am Ortseingang von Klein Nordende mit weit über 100 km/h.

Am Ortsausgang in Richtung Uetersen bog der Peugeot-Fahrer im "Sandweg" ab und fuhr in eine Sackgasse, so dass das Fahrzeug von den Einsatzkräften angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille.

Auf der Dienststelle in Elmshorn entnahm ein Arzt eine Blutprobe beim Beschuldigten und die Polizei untersagte die Weiterfahrt.

Der Heranwachsende wird sich nun in einem Strafverfahren wegen diverser Verkehrsdelikte verantworten müssen.

Aufgrund der Uhrzeit waren die Straßen kaum befahren und es kam nach den bisherigen Erkenntnissen zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Sollten Zeugen Aussagen zum Fahrverhalten des Peugeot-Fahrers treffen können oder Verkehrsteilnehmer doch noch durch die Fahrweise gefährdet worden sein, werden Hinweise unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

