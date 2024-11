Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg-Erbach

Homburg (ots)

Am Freitag, den 01.11.2024, im Zeitraum von 09:30 - 10:00 Uhr wurde durch bislang unbekannten Täter an einem grauen Tesla mit HOM-Kreiskennzeichen der hintere Kotflügel und die hintere Tür der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der beschädigte Pkw war zum Tatzeitpunkt in der nicht umfriedeten Einfahrt eines Wohnanwesens in der Potsdamer Straße in Homburg-Erbach abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell