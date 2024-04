LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Drei Gleichen (ots) - Freitagabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Motorradfahrer in der Ichtershäuser Straße in Grabsleben. Ein 18-jähriger Fordfahrer musste verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ein 33-jähriger KTM-Fahrer mit seinem Motorrad auf und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein nahegelegenes ...

