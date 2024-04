LPI-GTH: Angetrunken mit dem E-Scooter unterwegs

Ilmenau (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Donnerstagnachmittag bis Freitagfrüh ein Mountainbike der Marke Bergamont aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße in Ilmenau entwendet. Der oder die Täter haben hierzu das Vorhängeschloss des Kellers gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Kellerabteil verschafft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen ...

