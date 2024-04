Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Drei Gleichen (ots)

Freitagabend kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Motorradfahrer in der Ichtershäuser Straße in Grabsleben. Ein 18-jähriger Fordfahrer musste verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ein 33-jähriger KTM-Fahrer mit seinem Motorrad auf und kam zu Fall. Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung seiner leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (dg)

