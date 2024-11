Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Brandgeschehen an einem Einfamilienhaus in Blieskastel/Assweiler

Blieskastel OT Assweiler (ots)

Brandgeschehen in Blieskastel/Assweiler

Am 31.10.2024 kam es gegen 22:40 Uhr in der Hermann-Berwanger-Straße in 66440 Blieskastel- Assweiler zu einem größerem Brandgeschehen. Hierbei geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein neben einem Einfamilienhaus abgestellter abgemeldeter PKW in Vollbrand. Der Brand griff im weiteren Verlauf über den Grünbewuchs auf das Wohnanwesen über, wodurch die Hausfassade ebenfalls in Brand geriet. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Anwesen retten und wurden nicht verletzt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

