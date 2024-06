POL-PDPS: Bundesstraße 10/Fahren unter Drogeneinfluss

Erfweiler (ots) - Am Donnerstag, 20.06.2024, gegen 12.50 Uhr missachtete eine 54-jährige Fahrerin eines VW Transporters beim Einfahren von einem Parkplatz in die Fischwoogstraße einen im Fließverkehr befindlichen 16-jährigen Leichtkraftfahrer. Es kam zu Zusammenstoß, so dass der Leichtkraftfahrer zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von ca. ...

