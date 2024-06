Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zugang zu einem in der Dankelbachstraße abgestellten, grauen Seat Alhambra, indem er die Seitenscheibe beschädigte. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete er den Fahrzeugschein. Schadenshöhe: circa 500 Euro Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

