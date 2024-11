POL-HOM: Körperverletzung und Beleidigung auf dem Paradeplatz in Blieskastel

Blieskastel OT Breitfurt (ots) - Am 31.10.2024 um ca. 18:37 Uhr kam es an einem Gemeindehaus in der Straße "Grießackerweg" in 66440 Blieskastel- Breitfurt zu einem Brandgeschehen. Hierbei wurde durch bislang unbekannte Täter eine Restmülltonne an der Kellertür des Hauses entleert und der Unrat auf bislang unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf das Gebäude über und es wurden Teile der ...

mehr