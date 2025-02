POL-WHV: Diebstahl aus Altkleidercontainer

Wilhelmshaven (ots) - Randalierer in Diskothek In einer Diskothek in der Innenstadt von Wilhelmshaven randalierte am Samstag bereits in den frühen Abendstunden (20:50 Uhr) ein 30 Jahre alter männlicher Gast. Da er bereits zuvor aufgefallen war, wurde er in Gewahrsam genommen und verbrachte den Rest des Abends in der Zelle. Eine knappe Stunde später musste eine ...

mehr