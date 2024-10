Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Dorstener Straße

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Einsatz: Freitag, 04. Oktober 2024, 00.58 Uhr, Dorstener Straße

In der Nacht zum Freitag alarmierte ein aufgeregter Anrufer die Feuerwehr Oberhausen über den Notruf. Er meldete eine starke Verrauchung aus einer Nachbarwohnung an der Dorstener Straße. Der Leitstellendisponent forderte den Anrufer auf, seine Wohnung zu verlassen und die Mitbewohner des Hauses zu warnen.

Da es sich bei dem Brandobjekt um ein Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen handelte und sich noch weitere Personen im Haus befanden, alarmierte der Leitstellendisponent direkt den Löschzug der Feuerwache Sterkrade und weitere Einheiten der Hauptfeuerwache zur Einsatzstelle.

Bei Ankunft der Einheiten drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus den Fenstern einer Erdgeschosswohnung. Vor dem Gebäude standen bereits einige Bewohner, darunter auch eine Person aus der Brandwohnung.

Eine Person musste aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst der Stadt Oberhausen behandelt und in ein Krankenhaus transportiert werden.

Die parallel eingeleiteten Brandbekämpfungsmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Während ein Trupp mit Atemschutzgeräten in die Brandwohnung vordrang, kontrollierten weitere Feuerwehrmänner das restliche Gebäude. Mehrere Wohnungen oberhalb der Brandwohnung mussten gewaltsam geöffnet werden, da noch zwei weitere Bewohner in den Wohnungen vermutet wurden. Beide Personen konnten in Ihren Wohnungen unverletzt angetroffen werden und durch die Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht werden. Somit konzentrierten sich die Brandschützer auf die Lösch- und Entrauchungsmaßnahmen. Dabei wurden Hochleistungslüfter zur Entrauchung der Wohnungen und Leitern zur Kontrolle der Fassade eingesetzt.

Nach ca. dreieinhalb Stunden waren alle Maßnahmen soweit abgeschlossen. Das Gebäude konnte für die Bewohner nicht frei gegeben werden, da die Schadstoffbelastungen durch den Brandrauch zu hoch waren. Bei dem Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Feuerwehr tatkräftig von der Freiwilligen Feuerwehr Sterkrade unterstützt. Weitere Unterstützung kam von der Polizei, der Stoag, der EVO und dem Ordnungsamt.

Die Kriminalpolizei ermittelt die Brandursache. Die Feuerwehr Oberhausen war mit insgesamt 45 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell