Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Feuer in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Oberhausen (ots)

Am Sonntagabend gegen 21:30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein Brand auf der Gildenstr. in Osterfeld gemeldet. Mehrere Anrufer meldeten, dass es in einem Mehrfamilienhaus brennen würde und sich an den Fenstern mehrere Personen bemerkbar machen. Daraufhin wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Oberhausen zur Einsatzstelle entsandt. Beim Eintreffen der Einheiten brannte es aus ungeklärter Ursache im Bereich des Treppenraumes. Eine Person machte sich im Dachgeschoss bemerkbar. Diese wurde über die Drehleiter gerettet. Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befinden, wurden unverzüglich eine Brandbekämpfung und Personensuche mit zwei Trupps unter Atemschutz eingeleitet. Wie sich im Einsatzverlauf herausstellte, hatten bereits alle anderen Bewohner rechtzeitig das Haus verlassen oder waren nicht anwesend. Alle Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Aufgrund des zerstörten Treppenraumes ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Einige Bewohner sind bei Verwandten untergekommen. Den übrigen Personen wurde eine Unterkunft durch das Ordnungsamt angeboten.

Nach Abschluss der Löscharbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei, die eine Brandursachenermittlung einleitete.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 40 Einsatzkräften rund 120 Minuten im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert, die den Grundschutz im Stadtgebiet sicherstellte.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell