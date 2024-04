POL-PDNR: Schulwegkontrolle

Hamm (Sieg) (ots) - Am Mittwoch, 17.04.2024, kam es in der Zeit von 13.00 Uhr bis 22.40 Uhr in Hamm (Sieg), Raiffeisenstraße, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen, im Innenhof eines Wohnanwesens abgestellten Motorroller. Bei dem Fahrzeug handelt sich um ein rot-weißes Kleinkraftrad des Herstellers Peugeot. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

