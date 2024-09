Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Mehrere Verkehrsunfälle

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Verkehrsunfall auf der BAB A3 alarmiert. Verunfallt waren drei Lkw und ein Transporter. Eine Person war in dem Transporter eingeklemmt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Insgesamt wurden vier Personen vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus transportiert, eine schwere, eine mittelschwere und zwei leichtverletzte Personen. Ein zwischenzeitlich bestellter Rettungshubschrauber konnte wegen der schlechten Witterungsverhältnisse nicht starten. Durch den Unfall war die A3 in Fahrtrichtung Köln über mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Anfahrt der Feuerwehr zum Unfallort gestaltete sich schwierig aufgrund fehlender Rettungsgassen und uneinsichtigen Verkehrsteilnehmern. Zeitgleich wurde ein weiterer Verkehrsunfall im Stadtgebiet mit einer verletzten Person gemeldet und ein PKW Brand auf der A3, dieser betätigte sich aber nicht. Um den Grundschutz sicherzustellen, wurde die Freiwillige Feuerwehren alarmiert, um die mittlerweile leeren Wache zu besetzten. Die Feuerwehr war für ca. 2 Std. mit 43 Einsatzkräften im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell