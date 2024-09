Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Zwei Wohnungsbrände zeitgleich

Oberhausen (ots)

Am späten Mittwochabend wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem Brand auf der Kirchstr. alarmiert, Bewohner hatten ein Feuer in einem Wohngebäude gemeldet. Bei dem Gebäude handelte es sich um einen Altbau, durch Unrat gestaltete sich die Brandbekämpfung schwierig, da es sich um viele kleine Brandherde handelte, die bereits bis in die Holzdecken vorgedrungen waren. Die Bewohner konnten das Haus alle rechtzeitig verlassen. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis in die Morgenstunden andauern. Fast zeitgleich wurde ein Wohnungsbrand auf der Bahnhofstr. gemeldet. Vier Personen wurden aus dem Mehrfamilienhaus gerettet, eine Person wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden, da es ich um Müllbehälter im Hausflur handelte. In beiden Fällen ist die Brandursache unklar. Die Berufsfeuerwehr wurde an beiden Einsatzstellen von den Freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Die Feuerwehr war über die Nacht verteilt mit 72 Einsatzkräften im Einsatz.

