FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3: Vier Verletzte

Oberhausen

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr Oberhausen zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A3 gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen einem Transporter und einem LKW. Bei dem Zusammenstoß wurden die vier Insassen des Transporters zum Teil schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mussten sie mit Verletzungen in verschiedene umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt. Um die Rettungsmaßnahem durchzuführen, mussten zwei Fahrspuren der A3 vorübergehend gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 22 Einsatzkräften vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

