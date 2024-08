Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Gartenlaubenbrand

Oberhausen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 10:45 Uhr wurde der Leitstelle ein Gartenlaubenbrand auf der Kapellenstraße in Oberhausen - Osterfeld gemeldet. Die Leitstelle alarmierte daraufhin den Löschzug der Feuerwache 2 sowie ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwache 1. Bei Eintreffen der Einheiten stand eine Gartenlaube in Vollbrand und drohte auf weitere Gartenlauben sowie ein Wohnhaus überzugreifen. Durch den sofortigen Einsatz vom mehreren Strahlrohren und dem kombinierten Einsatz der Drehleiter konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden jedoch wurde ein Teil des Dachs vom angrenzenden Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Der Teil des Daches wurde aufgenommen und mit der Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 31 Einsatzkräften ca. zwei Stunden im Einsatz. Für die Dauer der Einsatztätigkeiten musste die Vestische Straße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell