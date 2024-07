Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Kellerbrand durch Feuerwehr Oberhausen schnell gelöscht

Oberhausen (ots)

Am Mittwochabend meldete um kurz nach 19:00 Uhr ein Anrufer eine Rauchentwicklung aus einem Wohngebäude in Oberhausen-Osterfeld. Er schilderte, dass sich noch Personen in dem Gebäude aufhalten und der Fluchtweg durch Brandrauch nicht mehr passierbar ist.

Daraufhin wurde ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1, der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr zur gemeldeten Einsatzörtlichkeit entsandt.

Vor Ort konnte die Lage bestätigt werden. Schwarzer Rauch drang aus einem Keller eines Mehrfamilienhaues. Entgegen erster Meldungen konnten aller Bewohner das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Bekämpfung des Brandes vor. Nachfolgend konnte eine brennende Waschmaschine im Keller ausfindig gemacht werden. Das Feuer wurde zügig durch die Einsatzkräfte gelöscht. Die weiteren Maßnahmen beschränkten sich auf die Entrauchung des Treppenraums und auf die Kontrolle der angrenzenden Wohnungen.

Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Die Feuerwehr Oberhausen war mit 30 Einsatzkräften rund 90 Minuten im Einsatz.

Die Teutstraße musste für die Zeit des Einsatzes gesperrt werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell