Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Eine 92-Jährige wurde am Dienstag, 14. Mai, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Jahnstraße verletzt. Die Radfahrerin bog von der Straße Am Beckhof nach rechts in die Jahnstraße ab und wollte diese in südlicher Richtung befahren. Zeitgleich kam ihr die 27-jährige Fahrerin eines BMW entgegen, welche die Jahnstraße in nördlicher Richtung befuhr. Bei dem Versuch, einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes Sprinter auszuweichen, geriet die Seniorin zwischen den Sprinter und den entgegenkommenden BMW. Hier kam es zum Zusammenstoß zwischen der Radfahrerin und den Fahrzeugen, in dessen Folge die 92-Jährige das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (rs)

