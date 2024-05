POL-HAM: Miteinander ins Gespräch kommen - Gemeinsam für Sicherheit: Infostand am Caldenhofer Weg

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag, 11. Mai, gegen 23.20 Uhr eine Geldbörse aus einem geparkten Auto in der Feidikstraße gestohlen. Zeugen konnten den Mann beobachten, wie er sich an dem Fahrzeug aufhielt und die Alarmanlage auslöste. Als sie ihn ansprachen, gab er vor, der Wagen gehöre ihm. Anschließend flüchtete er mit einem Portemonnaie als Diebesgut in Richtung Bahnhof. Bei dem ...

