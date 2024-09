Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Brand in Flüchtlingsunterkunft an der Duisburger Straße schnell unter Kontrolle gebracht

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oberhausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, alarmierte der Wachdienst einer Flüchtlingsunterkunft an der Duisburger Straße die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen aufgrund eines Brandes in einer der Wohnungen. Sofort wurde der Löschzug 1 der Feuerwache an der Brücktorstraße zur gemeldeten Adresse entsandt.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen im Gebäude befanden, wurden zusätzlich zwei weitere Löschfahrzeuge und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle geschickt.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte ein zweigeschossiges Wohngebäude vor, aus dem aus einem Erdgeschossfenster Brandrauch drang. Glücklicherweise hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte den Brand durch das geöffnete Fenster schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Dadurch wurde eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert.

Nach den Löscharbeiten wurde das gesamte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter von den verbliebenen Rauchgasen befreit.

Vermutlich war ein technischer Defekt an einem Elektrogerät in der Küchenzeile des betroffenen Raumes die Ursache des Brandes.

Anschließend übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa 60 Minuten, insgesamt waren 30 Feuerwehrleute an dem Einsatz beteiligt.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell