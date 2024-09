Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Laubenbrand

Oberhausen (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:48 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen von einem Anrufer ein Gartenlaubenbrand in Oberhausen-Schmachtendorf gemeldet. Umgehend alarmierte die Leitstelle den Löschzug der Feuerwache 2 und die Freiwillige Feuerwehr Königshardt. Beim Eintreffen der Oberhausener Einsatzkräfte fanden sie eine etwa 30 Quadratmeter große Gartenlaube und ein Holzlager vor, das in Vollbrand stand. Das Feuer hatte bereits auf die umliegenden Bäume übergeschlagen. Besonders gefährlich war die Lage durch mehrere Propangasflaschen, die bereits mit Hitze beaufschlagt waren. Durch den sofortigen und koordinierten Löschangriff konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf die angrenzenden Grundstücke verhindert werden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung verblieben die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt an der Einsatzstelle, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 26 Einsatzkräften rund 120 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell