Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen in Wilhelmshaven: Staatsschutz ermittelt

Wilhelmshaven (ots)

Am 31. Januar 2025, zwischen ca. 19:00 Uhr und dem 01. Februar 2025, ca. 09:00 Uhr, kam es in der Innenstadt von Wilhelmshaven zu mehreren Sachbeschädigungen. Betroffen sind unter anderem eine Moschee in der Admiral-Klatt-Straße sowie anliegenden Wohn- und Geschäftshäuser. Auch Gebäude in der Rüderstraße, Weserstraße, Nahestraße und ein Parteibüro wurden beschädigt. An den betroffenen Objekten wurden unterschiedliche Schriftzüge mit schwarzer und pinker Lackfarbe angebracht, die u. a. politische Äußerungen enthalten. Die Polizei hat bislang elf Fälle registriert und der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell