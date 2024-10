POL-PDLD: Bellheim - Geschwindigkeit überwacht

Maximiliansau (ots) - Am Mittwochnachmittag zwischen 16:30 Uhr und 18:00 Uhr, kam es zu zwei Diebstählen aus geparkten Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Maximiliansau. Entwendet wurde jeweils Bargeld in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrages. Zeugen, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Geschädigte, denen ...

