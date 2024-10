POL-PDLD: Diebstähle aus Fahrzeugen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums

Rheinzabern (ots) - Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L549 bei Rheinzabern durch. In etwa zwei Stunden mussten 13 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden. Bei erlaubten 70km/h wurden beim Spitzenreiter 99 km/h gemessen. Zudem wurde in zwei Fällen ein elektronisches Gerät verbotswidrig benutzt und in sechs Fällen gegen das Haltegebot an ...

mehr