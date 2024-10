POL-PDLD: Verkehrszeichen entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots) - Am 22.10.2024 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Diebstahl in der TEDI-Filiale in der Marktstraße in Landau. Hierbei stellte die Geschädigte ihre Handtasche neben sich auf dem Boden ab. In einem unaufmerksamen Moment wurde durch unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. ...

