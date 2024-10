Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung auf der L549

Rheinzabern (ots)

Am Mittwochvormittag führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L549 bei Rheinzabern durch. In etwa zwei Stunden mussten 13 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden. Bei erlaubten 70km/h wurden beim Spitzenreiter 99 km/h gemessen. Zudem wurde in zwei Fällen ein elektronisches Gerät verbotswidrig benutzt und in sechs Fällen gegen das Haltegebot an der Haltlinie des Stoppschildes verstoßen.

