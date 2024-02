Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen - Vluyn - Zeugensuche nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Neukirchen - Vluyn (ots)

Zum zweiten Mal in kurzer Folge kam es in der Zeit zwischen Freitag, den 02.02.2024 bis Montag, den 05.02.2024, zu Graffitischmierereien an einer Schule am Heckweg.

An einem Nebengebäude wurden Außenwände mit Graffiti besprüht. Bereits in der Vorwoche kam es zu den ersten Beschädigungen an den Wänden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen genommen.

/cd (Ref. 240205-1225)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell