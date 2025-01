Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/B10 - Berauscht verunfallt

Ein 23-Jähriger kam am Sonntagmorgen von der B10 ab und überschlug sich mit seinem Range Rover

Ulm (ots)

Gegen 08:20 Uhr war der 23-Jährige auf der B10 in Fahrtrichtung Ulm unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Göppingen-Zentrum/West kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Irrweg führte 100m am Hang entlang und er beschädigte dabei einen Leitpfosten. Danach fuhr er quer über die Ausfahrt und rammte das Ausfahrt-Schild. Dabei überschlug sich der Range Rover und blieb in der Folge auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und konnte seinen Pkw eigenständig verlassen. Die aufnehmende Streifenwagenbesatzung bemerkte drogenspezifische Auffälligkeiten beim jungen Fahrer. Ein hierzu durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. Zudem war der 23-Jährige leicht alkoholisiert und weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, noch hatte sein Fahrzeug gültigen Versicherungsschutz. Er kam in eine umliegende Klinik zur Behandlung. Hierbei wurde ihm auch Blut durch einen Arzt entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

++++++++++++++++++++++++++++22863

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Derer), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell