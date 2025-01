Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt - Insgesamt drei Fahrzeuge wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Niederstotzingen durchwühlt, die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, wurden im Buigenweg sowie in der Friedrichstraße insgesamt drei Fahrzeuge durch unbekannte Täter durchwühlt. Im Buigenweg überwanden die Unbekannten das Key-less-go System an einem Hyundai. Sie durchwühlten den Pkw und entwendeten daraus diverse Gegenstände. In der Friedrichstraße trafen die Täter auf einen Nissan und einen Dacia. Beide Fahrzeuge standen in Hofeinfahrten und wurden ebenfalls durchwühlt. Hier wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Giengen nahm den Sachverhalt auf und sucht Zeugen. An allen Fahrzeugen konnten Fußspuren im Schnee von zwei Personen festgestellt werden. Zudem waren Spuren eines Hundes vorhanden. Dabei soll es sich um einen kleinen Hund, ähnlich eines Jack-Russel, handeln. Zeugen, die Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07322/96530 zu melden.

