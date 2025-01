Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf - Falsch abgebogen - Zu einem Unfall kam es am Sonntagmittag auf der B30, die Polizei sucht Zeugen.

Ulm (ots)

Gegen 12:40 Uhr befuhr ein blauer VW Touran mit Biberacher Kennzeichen die B30 von Oberessendorf kommend in Richtung Biberach. Auf Höhe Unteressendorf-Nord, Abfahrt Biberacher Straße, bog der Touran verbotswidrig nach links ab. Aus diesem Grund musste eine hinterherfahrende 44-jährige Audi Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Dies wiederum erkannte eine 22-jährige VW Fahrerin zu spät. Die junge Frau krachte trotz eines Ausweichmanövers in das Heck des Audis. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von je 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Biberach nahm den Unfall auf und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem blauen VW Touran geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 07351/4470 melden.

